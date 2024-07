Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes vom zyklischen Tief im Jahr 2009 bei 0,54 EUR bis auf ein im September 2021 verzeichnetes 21-Jahres-Hoch bei 45,83 EUR zulegen können. Es folgte eine mehrmonatige Top-Bildung. Diese wurde im Januar 2022 mit einem Rutsch unter das Supportcluster bei 37,38-38,67 EUR bestätigt. Seither weist der übergeordnete Trend abwärts. Zuletzt rutschte der Anteilsschein am 17. Juni auf ein Mehrjahrestief bei 7,22 EUR und startete einen weiterhin intakten Erholungstrend. Zu einer Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes bedarf es nun der nachhaltigen Überwindung der im Visier befindlichen gestaffelten Widerstandszone 9,14-9,79 EUR per Tagesschluss. Darüber würden potenzielle Rally-Ziele bei 10,64 EUR und derzeit 11,51 EUR (fallende 100-Tage-Linie) in den charttechnischen Fokus rücken. Der übergeordnete Abwärtstrend bleibt ungefährdet, solange die breite Barriere bei 12,62-14,80 EUR nicht geknackt wird. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Tagesschluss unterhalb des Supports bei 8,15 EUR für einen Rücksetzer in Richtung 7,56-7,79 EUR und eventuell 7,22 EUR sprechen. Die Verletzung der letztgenannten Marke würde schließlich den dominanten Abwärtstrend bestätigen mit einem möglichen nächsten Zielbereich bei 6,65/6,69 EUR.