Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia (WKN: A1ML7J) hatte ausgehend vom im September 2020 bei 58,77 EUR verzeichneten Rekordhoch eine Baisse gestartet, die sie bis zum März 2023 auf ein Tief bei 15,27 EUR drückte. Dort konnte sich der Wert knapp oberhalb des im Jahr 2013 verbuchten Allzeittiefs (15,21 EUR) stabilisieren und nachfolgend einen weiterhin intakten primären Aufwärtstrend etablieren. Zuletzt initiierte er einen Rücksetzer vom am 16. Mai bei 30,21 EUR verzeichneten 2-Jahres-Hoch. Aktuell versucht die Preiskurve oberhalb der am 26. Juni erreichten 200-Tage-Linie einen Boden auszubilden. Damit die Bullen wieder das Ruder übernehmen, müssen sie die horizontale Barriere bei 27,23 EUR sowie die knapp darüber befindliche 50-Tage-Linie bei derzeit 27,48 EUR per Tagesschluss aus dem Weg räumen. Im Erfolgsfall lauten potenzielle nächste Ziele 28,41/28,72 EUR und 29,92/30,21 EUR. Darüber würde schließlich der dominante Aufwärtstrend bestätigt. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei 25,89/25,94 EUR kurzfristig kritisch. Darunter (Tagesschlusskursbasis) müsste ein Rutsch in Richtung der mittelfristig bedeutsamen Unterstützungszone 23,74/24,27 EUR eingeplant werden. Saisonal verfügt der Anteilsschein derzeit über Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren jedes Mal im Zeitraum vom 2. Juli bis zum 15. August Zugewinne verbuchen. Im Durchschnitt betrugen diese 7,71 Prozent (Median: +7,31%).