Nächste Unterstützungen:

18.284-18.303

18.176-18.211

18.141

Nächste Widerstände:

18.363-18.391

18.461

18.486-18.533

Die Bullen scheiterten in der Schlusskursbetrachtung an der Herausnahme der kurzfristig kritischen Widerstandszone, die unter anderem aus der zuletzt wiederholt deckelnden 50-Tage-Linie (aktuell: 18.391) resultiert. Die geformte Tageskerze (Shooting Star) signalisiert mit ihrem ausgeprägten oberen Schatten Angebotsüberhang auf dem erreichten Kursniveau. Sowohl der Erholungstrend vom am 14. Juni gesehenen Korrekturtief bei 17.951 Punkten als auch der übergeordnete Abwärtstrend vom am 16. Mai bei 18.893 Punkten markierten Rekordhoch bleiben intakt. Nächster Widerstand befindet sich heute bei 18.363-18.391 Punkten. Ein Tagesschluss darüber oder ein signifikanter Intraday-Anstieg über 18.461 Punkte würden nun bullishe Anschlusssignale generieren. Der Erholungstrend könnte sich dann in Richtung zunächst 18.486-18.533 Punkte und eventuell 18.652-18.691 Punkte ausdehnen. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 18.284-18.303 Punkten und 18.176-18.211 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde ein erstes Warnsignal für eine mögliche zeitnahe Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends liefern. Bestätigungen für dieses Szenario lägen in der Verletzung der Marken 18.046 Punkte und 17.951 Punkte.