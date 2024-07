Die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh (WKN: A16140) war im Rahmen einer dynamischen mehrjährigen Hausse bis auf ein Allzeithoch bei 97,50 EUR gestiegen. Die beiden Kursspitzen im August und November 2021 bildeten anschließend den Ausgangspunkt für eine große Trendwende in Gestalt eines Doppeltops. Seither dominieren die Bären das Kursgeschehen. Der Wert weist dabei die deutlichste relative Schwäche im HDAX auf und notiert derzeit rund 60 Prozent unterhalb seiner fallenden 200-Tage-Linie. Zuletzt markierte er am 28. Juni ein Allzeittief bei 4,42 EUR. Seither läuft eine technische Erholungsrally, die nun auf gestaffelte Widerstände trifft. Anzeichen für eine Bodenbildung lassen sich bislang nicht ableiten. Ein Anstieg über die aktuelle Barriere bei 5,67-6,08 EUR per Tagesschluss würde eine deutlichere Ausdehnung der Rally mit möglichem Ziel bei 6,70-7,80 EUR ermöglichen. Erst mit einem nachhaltigen Break darüber entstünde ein Hinweis auf eine mögliche mittelfristige Bodenbildung. Nächste Supportbereiche liegen bei 4,91-5,06 EUR, 4,58 EUR und 4,42 EUR. Darunter würde der intakte Abwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigt mit potenziellen nächsten Ausdehnungszielen bei 3,94-4,08 EUR und 3,65 EUR.