Nächste Unterstützungen:

18.088-18.100

18.030/18.046

17.951

Nächste Widerstände:

18.198

18.285/18.287

18.363-18.398

Das Drehbuch der vergangenen Tage setzt sich somit fort. Der Index pendelt seit dem 20. Juni volatil seitwärts. Dabei erweisen sich regelmäßig Ausbrüche auf der Oberseite als Bullenfallen und Ausbrüche auf der Unterseite als Bärenfallen. Ein nachhaltiger Ausbruch aus der sukzessive erweiterten Handelsspanne per Tagesschluss bleibt für eine verlässlichere Indikation für die Richtung des nächsten Kursschubes abzuwarten. Die durch die gestrige Bärenfalle getriggerte Rally könnte sich heute zunächst in Richtung 18.198 Punkte und eventuell 18.285/18.287 Punkte ausdehnen. Erst mit einem Stundenschluss oberhalb von 18.363-18.398 Punkten und einem nachfolgenden Break über 18.461-18.533 Punkte würde eine signifikante Ausdehnung des am 14. Juni gestarteten Erholungstrends mit möglichem Ziel 18.652-18.691 Punkte signalisiert. Nächste Unterstützungen lauten 18.088-18.100 Punkte und 18.030/18.046 Punkte. Ein Stundenschluss darunter sowie ein Intraday-Rutsch unter 17.951 Punkte würden nun Signale für eine zeitnahe Fortsetzung des am Rekordhoch gestarteten korrektiven Abwärtstrends liefern.