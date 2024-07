Diese Analyse wurde am 04.07.2024 um 07:38 Uhr erstellt.

Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex (WKN: A0D655) hatte im Rahmen des im April 2021 bei 27,37 EUR gestarteten langfristigen Abwärtstrends oberhalb des im Oktober 2022 bei 7,23 EUR markierten Tiefs einen Boden ausbilden können. Nach einer bis zum März 2023 andauernden scharfen Rally auf ein 11-Monats-Hoch bei 15,63 EUR korrigierte die Notierung bis zum Januar auf 8,62 EUR. Die oberhalb dieses Tiefs geformte inverse Kopf-Schulter-Formation läutete einen Aufwärtstrend ein, der das Papier bis zum 14. Mai geringfügig über das 2023er-Hoch beförderte. Der Ausbruch erwies sich indes nicht als nachhaltig. Ausgehend vom 2-Jahres-Hoch bei 15,77 EUR korrigiert der Wert den jüngsten Rallyschub. Zuletzt erreichte die Notierung das bedeutende Supportcluster bestehend unter anderem aus dem 61,8%-Fibonacci-Retracement, der 200-Tage-Linie und der Aufwärtstrendlinie vom Januar-Tief. Von dort konnte sie sich im gestrigen Handel bei steigenden Umsätzen nach oben absetzen. Im Fokus stehen nun als potenzielle nächste Erholungsziele und Widerstände die Bereiche 12,01-12,19 EUR und 12,47-12,68 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die weitere Barriere bei derzeit 13,43-14,19 EUR entstünde ein prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende des korrektiven Abwärtstrends und einen nochmaligen Angriff auf die langfristig relevante Widerstandszone 14,90-15,77 EUR. Mit Blick auf die Unterseite wäre eine nachhaltige Verletzung des Unterstützungsbündels bei 11,30-11,44 EUR per Tagesschluss bearish zu werten. In diesem Fall müsste eine Ausdehnung des Abschwungs in Richtung zunächst 10,71-10,83 EUR und 10,15/10,30 EUR eingeplant werden.