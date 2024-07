Der deutsche Aktienmarkt profitierte zur Wochenmitte von der gestiegenen Hoffnung auf Leitzinssenkungen in den USA nach taubenhaften Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vom Vortag und schwachen Konjunkturdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft. Der DAX schloss 1,16 Prozent fester bei 18.375 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 1,07 respektive 0,99 Prozent. In den genannten drei Indizes gab es 74 Gewinner und 26 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte klar mit 92 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,98 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 13,45 Zähler ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance musste lediglich der Versicherungssektor (-0,26%) Abschläge hinnehmen. Am stärksten präsentierten sich Transportwerte (+2,74%), Einzelhandelswerte (+2,50%) und Banken (+2,49%). Rheinmetall haussierte an der DAX-Spitze um 4,82 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch bei 505,00 EUR und überwand damit seine gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 20 Tage. Das Unternehmen will mit der italienischen Leonardo bei der Produktion neuer Panzer zusammenarbeiten.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial nach dem verkürzten Handel um 0,06 Prozent auf 39.308 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es derweil um 0,87 Prozent nach oben auf ein neues Allzeithoch bei 20.187 Zählern. 67 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug ebenfalls 67 Prozent. Es gab 110 neue 52-Wochen-Hochs und 22 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen mit Ausnahme des Yen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,38 Prozent höher bei 1,0787 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um sieben Basispunkte auf 4,36 Prozent und testet damit die unlängst überwundene und flach verlaufende 200-Tage-Linie. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,27 Prozent auf 2.363 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,11 Prozent auf 83,73 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,90 Prozent fester auf einem 2-Jahres-Hoch bei 184,16 Punkten. Gegen den Trend schwächelte der chinesische CSI 300 (-0,34%). Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.427) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum deutschen Auftragseingang im Mai. Unternehmensseitig steht Krones nach der gestern Abend erfolgten Vorstellung der Mittelfristziele im Fokus. In den USA bleiben die Aktienmärkte und der Anleihemarkt feiertagsbedingt geschlossen.