Die Sartorius-Aktie (WKN: 716563) bewegt sich ausgehend von einem im Jahr 2021 bei 631,60 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten Abwärtstrend. Der jüngste mittelfristige Abschwung vom im März notierten Zwischenhoch (383,70 EUR) drückte die Notierung zuletzt unter das bisherige Verlaufstief vom Oktober 2023 (215,30 EUR) auf ein 4-Jahres-Tief bei 199,50 EUR. Die dort am 2. Juli geformte bullishe Reversalkerze triggerte eine Erholungsrally, die nun auf relevanten Widerstand in Gestalt des letzten Konsolidierungshochs und der fallenden 20-Tage-Linie trifft. Gelänge ein signifikanter Tagesschluss oberhalb dieser Hürde bei derzeit 226,10/228,91 EUR könnte sich die technische Gegenbewegung ausdehnen in Richtung zunächst 234,80 EUR, 241,20 EUR und eventuell 250,00-254,70 EUR. Zu einer mittelfristigen Bodenbildung bedarf es der nachhaltigen Herausnahme der letztgenannten Barriere. Mit Blick auf die Unterseite sind nun die Supportbereiche 209,40/211,70 EUR und 199,50 EUR relevant. Ein Tagesschluss darunter würde ein bearishes Anschlusssignal liefern, was unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 183,05 EUR und eventuell 164,20/169,50 EUR mit sich bringen würde. Das Unternehmen wird am 19. Juli seine Quartalszahlen präsentieren.