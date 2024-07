Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite. Aufgrund des Nationalfeiertages in den USA blieben Impulse von der Wall Street aus. Stützend wirkten anhaltende Zinssenkungshoffnungen mit Blick auf schwächelnde Konjunkturdaten. Der Auftragseingang in der deutschen Industrie sank im Mai unerwartet gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,9 Prozent vorausgesagt. Der DAX schloss 0,41 Prozent fester bei 18.450 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,56 beziehungsweise 0,43 Prozent. In den drei Indizes gab es 70 Gewinner und 28 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,09 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 13,37 Zählern. Die stärksten Sektoren waren Einzelhandel (+1,74%), Automobile (+1,07%) und Technologie (+0,88%). Am schwächsten tendierten Softwareaktien (-0,32%), Medienwerte (-0,22%) und Finanzdienstleister (-0,21%). Die Aktie von Continental haussierte an der DAX-Spitze um 9,54 Prozent auf ein 3-Wochen-Hoch bei 59,04 EUR. Händler verwiesen zur Begründung auf eine Analystenkonferenz, auf der sich der Automobilzulieferer positiv über das abgelaufene Quartal sowie für die Aussichten auf dem chinesischen Markt geäußert hatte. Redcare Pharmacy sprang im MDAX um 12,66% nach Quartalszahlen und ersten erfreulichen Umsatzzahlen zum E-Rezept.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,06 Prozent tiefer bei 184,50 Punkten. Unternehmensseitig stand die koreanische Samsung Electronics (+2,72%) im Fokus. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips, Smartphone-Chips und Fernsehern schätzte, dass sich sein operativer Gewinn dank starker Nachfrage im KI-Bereich im zweiten Quartal mehr als verfünfzehnfachen wird. Dies stützte den Kospi (+1,26%) in Seoul. Der Nikkei 225 (-0,06%) überquerte zwischenzeitlich erstmals die Marke von 41.000, rutschte nachfolgend jedoch ins Minus. Die Ausgaben japanischer Haushalte sanken real im Juni gegenüber dem Vorjahr überraschend um 1,8 Prozent. Die Konsensschätzung hatte auf einen Anstieg um 0,1 Prozent gelautet. Auffällige Schwäche zeigten der chinesische CSI 300 (-0,96%) und der Hang Seng Index (-1,09%) in Hongkong. Das Pfund Sterling reagierte nicht auf den klaren Wahlsieg der 14 Jahre die Opposition bildenden Labour-Partei bei den britischen Parlamentswahlen. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.483) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion. Am Nachmittag steht mit den US-Arbeitsmarktdaten für den Juni der wichtigste potenzielle Marketmover der Woche auf der Agenda. Unternehmensseitig hält die Deutsche Lufthansa einen Analystencall zum ITA-Einstieg ab. Pfeiffer Vacuum und Hornbach Holding veranstalten ihre Hauptversammlungen.