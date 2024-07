Nächste Unterstützungen:

18.396-18.418

18.356

18.300-18.302

Nächste Widerstände:

18.461/18.468

18.485-18.502

18.533/18.544

Positiv ist die Schlusskurs-Überwindung der zuletzt wiederholt deckelnden 50-Tage-Linie zu werten. Der die Marktbreite indizierende McClellan-Oszillator bestätigte das am Vortag erfolgte bullishe Signal mit einem Mehrwochenhoch. Nächste potenzielle Widerstände und Ziel im Rahmen des bestätigten Erholungstrends vom Tief am 14. Juni liegen bei 18.461/18.461 Punkten, 18.485-18.502 Punkten und 18.533/18.544 Punkten. Darüber wäre ein unmittelbarer Vorstoß in Richtung 18.652-18.691 Punkte und der derzeit knapp darüber befindlichen korrektiven Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch plausibel. Unterstützt ist die Preiskurve als Nächstes bei 18.396-18.418 Punkten. Kann sie sich per Stundenschluss darüber behaupten, bleiben die Bullen in der kurzen Frist in einer starken Position. Darunter wäre zunächst ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 18.356 Punkte und 18.300-18.302 Punkte einzuplanen. Ein erstes Indiz für eine erneute Machtübernahme durch die Bären und eine zeitnahe Fortsetzung des mehrwöchigen Abwärtstrends entstünde mit einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone 18.249-18.280 Punkte.