Die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) war vom im Januar 2020 bei 289,30 EUR markierten Rekordhoch bis auf ein Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 97,76 EUR eingebrochen. Der dort gestartete Aufwärtstrend ist intakt. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild beförderte der im vergangenen September bei 158,20 EUR initiierte Aufwärtsimpuls das Papier bis auf ein am 5. Juli verbuchtes 4-Jahres-Hoch bei 257,20 EUR. Am dort befindlichen langfristig bedeutsamen Ziel- und Widerstandscluster prallte die Notierung nun mit dem gestrigen Schwächeanfall ab. Eine Ausdehnung des Rücksetzers sollte im kurzfristigen Zeitfenster eingeplant werden. Plausible nächste Auffangregionen befinden sich bei 245,10/246,25 EUR und 239,48-242,25 EUR. Darunter wäre eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 232,39-235,90 EUR und eventuell 227,86-229,40 EUR zu favorisieren. Zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals wäre eine nachhaltige Überwindung der Hürde bei aktuell 254,10-259,18 EUR per Tagesschluss erforderlich. Im Erfolgsfall lauten nächste potenzielle Ziele 263,60 EUR und 270,00-272,70 EUR.