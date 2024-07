Die Aktie des Versicherers Talanx (WKN: TLX100) befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie am 1. Juli ein Rekordhoch bei 76,00 EUR verzeichnet. An der dort befindliche steigenden Widerstandslinie entlang der vorausgegangenen beiden Mittelfrist-Hochs prallte die Notierung ab und ging in den Korrekturmodus über. Aktuell zeigt die Preiskurve eine mehrtägige Stabilisierung auf der erreichten steigenden 100-Tage-Linie. Mehrere bullishe Tageskerzen könnten den Grundstein für eine deutlichere Erholungsrally legen. Nächste Barrieren und potenzielle Erholungsziele lauten 72,30 EUR, 72,55 EUR, 72,76 EUR und 73,12/73,38 EUR. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde sich das kurzfristige Chartbild weiter aufhellen mit möglichen Zielen bei 74,00 EUR und 75,50-76,79 EUR. Mit einer nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone würde schließlich der übergeordnete Haussetrend bestätigt. Ein Tagesschluss unterhalb der aktuellen Supportregion 70,75-71,05 EUR würde derweil ein bearishes Anschlusssignal im korrektiven Abwärtstrend genieren und Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 67,30-68,20 EUR mit sich bringen. Solange die Bullen diese Zone verteidigen können, bleiben sie im übergeordneten Bild am Ruder.