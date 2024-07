Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zur Wochenmitte bei ordentlicher Marktbreite aber dünner Nachrichtenlage nach oben. Stützend wirkte eine freundliche Wall Street. Der DAX zog um 0,94 Prozent auf 18.407 Punkte an und konnte damit einen Teil der kräftigen Vortagesverluste wieder wettmachen. MDAX und TecDAX stiegen um 1,43 und 1,15 Prozent. In den drei Indizes gab es 83 Gewinner und 20 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 83 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,27 Punkte auf 13,30 Zähler nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance verzeichneten lediglich Chemiewerte (-0,83%) ein Minus. Stark gesucht waren Einzelhandelswerte (+3,37%) und Finanzdienstleister (+1,83%). Immobilienwerte zählten europaweit zu den Anlegerfavoriten. Die Vonovia-Aktie verbesserte sich als Spitzenreiter im DAX um 4,11 Prozent auf ein 5-Wochen-Hoch bei 28,35 EUR und überwand damit ihre zuletzt deckelnde 50-Tage-Linie. Im MDAX zeigten Aroundtown (+7,27%), TAG Immobilien (+4,50%) und LEG Immobilien (+3,36%) Stärke.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 1,09 Prozent auf ein 7-Wochen-Hoch bei 39.721 Punkten an und ließ damit eine zwei Wochen andauernde Stauzone hinter sich. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,09 Prozent auf ein neues Allzeithoch bei 20.675 Zählern vor. 73 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 76 Prozent. 141 neuen 52-Wochen-Hochs standen 54 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,14 Prozent fester bei 1,0828 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf 4,29 Prozent nach und pendelt damit den dritten Tag in Folge in einer sehr engen Range. Gold stieg an der Comex um 0,42 Prozent auf 2.378 USD. Der Preis für WTI-Öl kletterte nach deutlicher als erwartet gesunkenen Lagerbeständen und nach zwischenzeitlicher Markierung eines 2-Wochen-Tiefs um 1,15 Prozent auf 82,35 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,97 Prozent fester bei 186,98 Punkten und damit auf dem höchsten Stand seit Februar 2022. Die Bank of Korea ließ wie allgemein erwartet ihre Geldpolitik unverändert. Begleitende falkenhafte Kommentare stützten den koreanischen Won. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.486) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf die US-Daten zu den Verbraucherpreisen im Juni sowie auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Gerresheimer, Südzucker und PepsiCo.