Die seit Dezember 2021 börsennotierte Aktie von Daimler Truck (WKN: DTR0CK) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend ausgehend vom im März 2022 verbuchten Rekordtief bei 20,29 EUR. Ab dem Januar dieses Jahres ging sie in eine Beschleunigungsphase über und haussierte bis auf ein im März erzieltes Allzeithoch bei 47,64 EUR. Im Anschluss etablierte der Wert einen korrektiven Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Der Abschwung führte die Notierung zuletzt zurück an das Supportcluster resultierend aus dem zyklischen Hoch aus dem Januar 2022 und der steigenden 250-Tage-Linie (1-Jahres-Durchschnittslinie). Die dort am 9. Juli geformte bullishe High-Wave-Kerze bildete den Ausgangspunkt für eine Erholungsrally, die die Preiskurve im gestrigen Handel über die 20-Tage-Linie auf ein 8-Tages-Hoch beförderte. Der Aufschwung könnte sich nun in der kurzen Frist fortsetzen in Richtung 37,87 EUR und 38,16-38,78 EUR. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone käme es zu einer Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes. Im Erfolgsfall wäre eine Ausdehnung der Rally in Richtung zunächst 40,31-41,05 EUR plausibel. Eine nachhaltige Verletzung der Supportzone 35,50-36,01 EUR per Tagesschluss würde derweil das technische Bild eintrüben und unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 34,44 EUR mit sich bringen.