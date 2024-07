Nächste Unterstützungen:

18.414-18.461

18.396

18.356

Nächste Widerstände:

18.495-18.508

18.535

18.563/18.580

Mit dem Tageshoch wurde bereits das nächste ableitbare Kursziel bei 18.652-18.691 Punkten abgearbeitet. Die auf Basis des Tagescharts geformte Shooting-Star-Kerze signalisiert Verkaufsinteresse im Dunstkreis dieser Zielzone. Sowohl der Erholungstrend vom Juni-Tief als auch der korrektive Abwärtstrend vom im Mai verbuchten Rekordhoch bleiben intakt. Die Saisonalität ist im Juli positiv. Mögliche Hochpunkte bilden sich häufig Mitte oder Ende Juli aus. Die Marktbreite ist in der kurzen Frist bullish zu werten. Nächste Unterstützungen liegen heute bei 18.414-18.461 Punkten, 18.396 Punkten, 18.356 Punkten und 18.265-18.302 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone per Stundenschluss würde ein erstes prozyklisches Warnsignal an die Bullen senden. Unmittelbar bearishe Signale entstünden unter 18.030 Punkten und 17.951 Punkten. Nächste Widerstände liegen bei 18.495-18.508 Punkten, 18.535 Punkten und 18.563/18.580 Punkten. Ein Anstieg über die horizontale Barriere bei 18.650-18.691 Punkten würde die derzeit knapp darüber befindliche korrektive Abwärtstrendlinie (aktuell: 18.733) in den charttechnischen Fokus rücken.