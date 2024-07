Die Aktie der Porsche Automobil Holding (WKN: PAH003) hatte im Rahmen der Rally vom im März 2020 verbuchten Corona-Crash-Tief bei 28,28 EUR einen dynamischen Kursanstieg bis auf ein im Juni 2021 verzeichnetes 13-Jahres-Hoch bei 102,00 EUR gezeigt. Anschließend etablierte sie einen übergeordneten Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Im vergangenen Oktober sah das Papier ein 3-Jahres-Tief bei 41,65 EUR und initiierte hiervon ausgehend einen mittelfristigen Aufwärtstrend, der die Notierung bis auf 52,32 EUR hinaufführte. Mit dem jüngsten Kursrutsch vom Zwischenhoch im Juni wurde der Erholungstrend gebrochen. Aktuell probt der Anteilsschein eine Stabilisierung im Bereich des Oktober-Tiefs und bildete hierbei eine Trading-Range aus. Damit hieraus ein mehrwöchiger Boden wird, müsste die Widerstandszone 43,09-43,88 EUR per Tagesschluss überwunden werden. Im Erfolgsfall würden die potenziellen Ziele 44,93 EUR, 45,29 EUR und 45,50-45,72 EUR aktiviert. Zu einer deutlicheren Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes bedarf es der nachhaltigen Herausnahme der gestaffelten und massiven Widerstandszone bei derzeit 46,43-49,19 EUR. Ein prozyklisches Anschlussverkaufssignal im dominanten Abwärtstrend entstünde derweil mit einem signifikanten Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 41,60-41,80 EUR. In diesem Fall wäre ein fortgesetzter Abverkauf in Richtung 39,52/39,54 EUR mit Zwischenetappen bei 40,81/41,04 EUR und 40,33 EUR zu favorisieren. Weitere Ausdehnungsziele liegen dann bei 38,75 EUR, 37,57 EUR und 35,06/35,42 EUR. Die Saisonalität spielt derzeit den Bären in die Hände. Laut Seasonax verzeichnete die Aktie in den letzten zehn Jahren in 70 Prozent der Fälle im Zeitraum zwischen dem 9. Juli und den 2. Oktober Kursverluste. Die Durchschnittsrendite betrug minus 10,72 Prozent (Median: -5,44%).