Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenstart zwischenzeitliche Kursgewinne nicht über den Tag retten. Belastend wirkten ein deutlicher als erwarteter Rückgang bei den Exporten im Mai sowie ein Rückgang im Sentix-Konjunkturindex im Juli. Der DAX verabschiedete sich 0,02 Prozent tiefer bei 18.472 Punkten aus dem Handel. MDAX und TecDAX verbuchten deutlichere Verluste von 0,71 respektive 0,42 Prozent. In den drei Indizes gab es 35 Gewinner und 65 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,69 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 12,62 Zählern ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Versicherungswerte (+1,56%) klar die Nase vorne, gefolgt von Transportwerten (+0,35%) und Telekommunikationstiteln (+0,27%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-1,87%), Versorger (-1,52%) und Banken (-0,76%). Munich Re (+3,03%) und Hannover Rück (+3,01%) belegten die obersten beiden Plätze im DAX-Tableau. Delivery Hero sackte im MDAX um 7,19 Prozent auf ein 5-Monats-Tief ab. Der Essenslieferant hatte angekündigt, seine Rückstellungen für mögliche Strafen wegen wettbewerbswidrigen Verhalten signifikant erhöhen zu müssen.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,08 Prozent auf 39.345 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte derweil um 0,23 Prozent auf ein Rekordhoch bei 20.440 Zählern vor. An der NYSE gab es 1.504 Gewinner und 1.300 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. 108 neuen 52-Wochen-Hoch standen 38 Tiefs gegenüber. Der Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,13 Prozent tiefer bei 1,0826 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,28 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,28 Prozent auf 2.367 USD. Für WTI-Öl ging es um 1,12 Prozent abwärts auf 82,23 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte boten heute früh ein gemischtes Bild. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,44 Prozent fester bei 184,87 Punkten. Kräftig aufwärts ging es mit dem Nikkei 225 (+2,17%) in Tokio. Chinesische Aktien neigten derweil weiter zur Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,23 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.429) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die halbjährliche Anhörung von Fed-Chairman Powell vor dem Bankenausschuss des Senats. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Porsche AG und OMV.