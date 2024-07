Nächste Unterstützungen:

18.410-18.461

18.340/18.356

18.302/18.310

Nächste Widerstände:

18.517

18.569

18.632-18.652

Die technische Ausgangslage bleibt entsprechend unverändert. Dem intakten Erholungstrend vom Juni-Tief steht der ebenfalls intakte korrektive Abwärtstrend vom im Mai verbuchten Rekordhoch gegenüber. Saisonalität und Marktbreite sind in der kurzen Frist bullish zu werten. Nächste Widerstände liegen heute bei 18.517 Punkten und 18.569 Punkten. Darüber wäre zunächst ein neuerlicher Vorstoß in Richtung 18.632-18.652 Punkte zu erwarten. Ausdehnungsziele darüber lauten 18.671-18.692 Punkte und aktuell 18.720-18.725 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Preiskurve über einen nächsten potenziellen Auffangbereich bei 18.410-18.461 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) wäre ein kräftigerer Rücksetzer in Richtung 18.340/18.356 Punkte, 18.302/18.310 Punkte und eventuell 18.267/18.270 Punkte einzuplanen.