Das Währungspaar USD/JPY weist einen intakten mittel- und langfristigen Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte es am 3. Juli ein Multi-Dekadenhoch bei 161,95 JPY markiert. An der dort befindlichen Widerstandsregion ging die Notierung zunächst in den Konsolidierungsmodus über. Mit dem am Donnerstag gesehenen Kursrutsch wurde aus der Verschnaufpause auf hohem Niveau eine deutlichere Abwärtskorrektur. Als kurzfristig kritisch erscheint nun das erreichte Supportcluster, das unter anderem aus der wiederholt als Unterstützung fungierenden steigenden 50-Tage-Linie, dem unteren Bollinger Band im Tageschart sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtswelle vom Juni-Tief resultiert. Ein signifikanter Rutsch unter diese Zone bei derzeit 157,36-157,84 JPY würde zunächst für eine Ausdehnung des Abschwungs in Richtung 155,72/156,11 JPY und 154,52/154,90 JPY sprechen. Zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes käme es erst unterhalb der Region 150,26-151,94 JPY. Mit Blick auf die Oberseite erscheint eine technische Erholung in der kurzen Frist in Richtung 160,00-160,40 JPY möglich, solange der aktuelle Support hält. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals im übergeordneten Aufschwung bedarf es jedoch der nachhaltigen Überwindung der weiteren Barriere bei 161,95 JPY. Aus dem historischen Chartbild kann im Erfolgsfall eine nächste Hürde bei 164,50 JPY ausgemacht werden.