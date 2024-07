Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Wert nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 571,80 EUR im April und der Ausbildung eines Wide-Ranging-Day eine Korrekturphase gestartet. Nach einer mehrwöchigen Stabilisierung oberhalb des bei 460,10 EUR verbuchten Korrekturtiefs proben die Bullen nun eine erneute Machtübernahme. Der gestrige Handel brachte eine leichte Schlusskursüberschreitung der korrektiven Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch sowie der 50-Tage-Linie. Gelänge nun noch ein Tagesschluss oberhalb des Erholungshochs vom 4. Juli bei 518,40 EUR würde die Wahrscheinlichkeit für die Nachhaltigkeit des Ausbruches steigen. Potenzielle nächste Ziele liegen im Erfolgsfall bei 525,50-532,15 EUR, 538,80 EUR und 545,44-550,60 EUR. Darüber würde bereits wieder das Rekordhoch in den unmittelbaren Fokus rücken. Ein signifikanter Tagesschluss unter 510,40-512,20 EUR würde derweil ein Warnsignal an die Bullen senden. In diesem Fall wäre zunächst ein ernsthafter Test der kurzfristig kritischen Supportzone bei 490,30-500,00 EUR einzuplanen, deren Verletzung Abwärtsrisiken in Richtung 460,10-464,50 EUR mit sich bringen würde. Am 8. August wird das Unternehmen seine Zahlen zum 2. Quartal vorlegen.