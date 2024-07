Nächste Unterstützungen:

18.542-18.581

18.497-18.500

18.425-18.448

Nächste Widerstände:

18.683/18.700

18.744

18.779/18.785

Der Index formte einen Inside Day (komplette Handelsspanne innerhalb der Range des Vortages) und fiel per Tagesschluss (18.591) wieder signifikant unter die erst am Freitag überquerte korrektive Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch zurück. Im Fokus steht nun die nächste Supportzone bei 18.542-18.581 Punkten. Deren Verletzung per Stundenschluss würde das kurzfristige Bild leicht eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 18.497-18.500 Punkten und 18.425-18.448 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite verfügt die Preiskurve über nächste Barrieren bei 18.683/18.700 Punkten und 18.744 Punkten. Darüber entstünde ein erstes Indiz für eine mögliche unmittelbare Fortsetzung des Mitte Juni gestarteten Aufschwungs mit potenziellen nächsten Zielen bei 18.779/18.785 Punkten und 18.834-18.855 Punkten.