Die Aktie von Knorr-Bremse (KKN: KBX100) hatte im September 2022 ein zyklisches Tief bei 42,31 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem primären Aufwärtstrend. Zuletzt war sie nach dem Erzielen eines 2-Jahres-Hochs bei 75,55 EUR im Mai in den Korrekturmodus übergegangen. Der dreiwellige Abschwung führte die Notierung innerhalb eines Monats zurück auf 68,85 EUR. Der dort gestartete Erholungstrend gewann in den vergangenen Tagen an Dynamik und führte zum Wochenstart zum Bruch der korrektiven Abwärtstrendlinie. Bestätigungen für die damit aufgehellte technische Lage im kurz- und mittelfristigen Zeitfenster entstünden nun mit der Überwindung der beiden weiteren Hürden bei 74,15-74,40 EUR und 75,65 EUR per Tagesschluss. Als potenzielle nächste Ziele auf der Oberseite fungieren nun die Bereiche 77,50-78,25 EUR und 79,17-79,85 EUR. Weitere Barrieren lassen sich bei 82,45 EUR und 84,96 EUR ausmachen. Die Bullen bleiben am Ruder, solange die nächste Supportzone bei 71,49-72,90 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Bearishe Signale entstünden erst unterhalb von 70,00-70,75 EUR sowie unter 68,85 EUR mit einem möglichen Korrekturziel bei 67,45 EUR.