Diese Analyse wurde am 17.07.2024 um 08:20 Uhr erstellt.

Der DAX setzte gestern zunächst seinen zum Wochenstart begonnenen Abschwung fort und rutschte bis auf ein in der ersten Handelsstunde verbuchtes 3-Tages-Tief bei 18.448 Punkten. Am dort befindlichen Support der steigenden 100-Stundenlinie zeigte der Index den Rest des Handels einen Stabilisierungsansatz und pendelte in einer engen Range seitwärts.