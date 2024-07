Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) bewegt sich ausgehend vom im November 2022 verzeichneten 6-Jahres-Tief bei 93,40 EUR in einem intakten primären Aufwärtstrend. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild tendiert sie seit Ende April volatil seitwärts in einer sich verbreiternden Kursspanne. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kursanstieg auf ein 2-Jahres-Hoch bei 240,40 EUR testet der Anteilsschein nun die steigende obere Begrenzungslinie der so entstandenen Broadening-Formation. Im Bereich dieser Hürde setzten Gewinnmitnahmen ein. Ein nachhaltiger Tagesschluss oberhalb der Marke von 240,40 EUR ist erforderlich, um ein prozyklisches Anschlusskaufsignal zu erhalten. Bereits bei 243,10-243,55 EUR und 245,85-248,10 EUR befinden sich nächste Ziele aus der Fibonacci-Analyse. Darüber entstünde Potenzial in Richtung zunächst 251,75 EUR und 261,30-267,00 EUR. Nächste Unterstützungen liegen bei 230,30 EUR und 224,92-226,30 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde das technische Kurzfrist-Bild neutral stellen. Unmittelbar bearishe Signale entstünden unterhalb von 221,30-222,42 EUR und 214,83-216,10 EUR mit nächstem Ziel bei 208,80-211,30 EUR.