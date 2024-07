Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zur Wochenmitte überwiegend abwärts. Der DAX schloss 0,44 Prozent tiefer bei 18.437 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Rückgänge von 0,18 und 0,79 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 44 Gewinner und 57 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog jedoch mit 65 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,71 Punkte auf 13,86 Zähler. Stärkste Sektoren waren Chemie (+1,77%) und Konsum (+1,77%). Am schwächsten tendierten Softwareaktien (-2,04%) und Industriewerte (-1,71%). Anlegerfavoriten im DAX waren BASF (+2,96%) und Bayer (+2,40%). Nach Quartalszahlen zog dahinter adidas um 2,10 Prozent an. Henkel verbesserte sich ebenfalls nach Zahlen um 1,33 Prozent an. Nachrichtenlos hielt Rheinmetall (-5,79%) die rote Laterne. Siemens Energy sackte um 4,36 Prozent ab. Daimler Truck büßte nach Zahlen 1,69 Prozent ein. Im MDAX haussierte Lanxess nach starken vorläufigen Kennziffern für das zweite Quartal um 16,33 Prozent.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,60 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 41.198 Punkten. Derweil rutschte der technologielastige Nasdaq 100 um 2,94 Prozent auf 19.799 Zähler ab. 57 Prozent der Werte an der NYSE verabschiedeten sich im Minus aus dem Handel. Das Abwärtsvolumen betrug ebenfalls 57 Prozent. 314 neuen 52-Wochen-Hochs standen vier Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,16 Prozent. Der US-Dollar stand unter Druck. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,35 Prozent fester auf einem Mehrmonatshoch bei 1,0937 USD. Gold handelte an der Comex wenig verändert bei 2.464 USD. WTI-Öl verteuerte sich nach Lagerbestandsdaten um 2,56 Prozent auf 82,83 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,87 Prozent tiefer bei 185,91 Punkten. Besonders schwach tendierten der Taipei TWSE (-1,82%) in Taiwan und der Nikkei 225 (-2,04%) in Tokio. Gegen den Trend hielten sich der CSI 300 (+0,41%) in China und der Hang Seng Index (+0,34%) in Hongkong stabil. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.503) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die EZB-Zinsentscheidung. Es wird allgemein erwartet, dass die Notenbank ihren Einlagensatz unverändert bei 3,75 Prozent lässt. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Nokia, Novartis und TSMC. Gestern Abend warnte die Deutsche Beteiligungs AG vor einem deutlichen Ergebnisrückgang im 3. Geschäftsquartal. Singulus steht mit einer ebenfalls gestern Abend erfolgten Warnung vor Liquiditätsengpässen im Anlegerfokus. Das Papier dürfte sehr schwach in den Handel starten.