Nächste Unterstützungen:

18.430

18.326-18.361

18.214/18.240

Nächste Widerstände:

18.475-18.512

18.533-18.542

18.581



Das technische Bild hat sich in der kurzen Frist weiter eingetrübt. Zudem wurden die 10-Tage-Linie und die 50-Tage-Linie per Tagesschluss unterboten. Als kritisch im kurzfristigen Zeitfenster ist nun der Support bei 18.326-18.361 Punkten anzusehen. Darunter (Stundenschlusskursbasis) entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 18.214/18.240 Punkte. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde einen ersten preislichen Hinweis für eine mögliche Wiederaufnahme des mittelfristigen Abwärtstrends vom Rekordhoch liefern. Bestätigt würde dieses bearishe Szenario unterhalb der Marken 18.030 Punkte und 17.951 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite würde eine dynamische Rally über die nächste Barriere bei 18.475-18.512 Punkten per Stundenschluss das ganz kurzfristige technische Bias auf bullish drehen und mögliche Erholungsziele bei 18.533-18.542 Punkten, 18.581 Punkten und 18.614-18.687 Punkten in den Fokus rücken. Ein übergeordnetes Anschlusskaufsignal im Rahmen des Erholungstrends vom Juni-Tief entstünde erst oberhalb von 18.744-18.785 Punkten.