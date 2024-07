Diese Analyse wurde am 19.07.2024 um 07:27 Uhr erstellt.

Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März 2020 ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Zuletzt erreichte der Wert am 22. Mai ein 12-Jahres-Hoch bei 15,83 EUR. Es folgte eine schwungvolle Abwärtskorrektur bis auf am 14. Juni gesehene 13,46 EUR. Seither arbeitet sich das Papier wieder nordwärts. Mit einer bullishen Hammer-Kerze am 15. Juli startete eine zweite dynamische Aufwärtswelle, die mit dem gestrigen Ausbruch über die korrektive Abwärtstrendlinie vom Mai-Hoch ein erstes prozyklisches Indiz für eine mögliches zeitnahes Ende der mittelfristigen Verschnaufpause lieferte. Zur Aufrechterhaltung dieses bullishen Szenarios sollte die Notierung nun nicht mehr unter den Support bei 14,80-15,07 EUR rutschen. Als potenzielle nächste Ziele und Hürden fungieren die Kursbereiche 15,58 EUR, 15,79/15,83 EUR und 16,47-16,74 EUR. Unterhalb von 14,80 EUR wäre derweil zunächst ein neuerlicher Test der nun mittelfristig kritischen Supportzone 14,24-14,60 EUR zu favorisieren.