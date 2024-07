Die PNE-Aktie (WKN: A0JBPG) hatte im Dezember 2022 bei 24,10 EUR ein Allzeithoch verzeichnet. Der anschließende Bärenmarkt drückte die Notierung bis auf ein im Oktober 2023 bei 11,66 EUR verbuchtes 17-Monats-Tief. Darüber gelang die Ausbildung eines Doppelbodens und die Etablierung eines weiterhin intakten Aufwärtstrends. Nachdem der Anteilsschein Ende Mai ein 14-Monats-Hoch bei 15,10 EUR gesehen hatte, ging er in den Korrekturmodus über. Im charttechnischen Fokus steht nun das erreichte Supportcluster bei 13,34-13,46 EUR, welches aus der 200-Tage-Linie, der Aufwärtstrendlinie vom Januartief sowie dem 50%-Retracement resultiert. Darüber versucht sich das Papier aktuell an einer Bodenbildung. Ein Ausbruch über die obere Begrenzung der Stauzone bei 13,90 EUR per Tagesschluss würde nun einen ersten Hinweis für ein mögliches Korrekturende und eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends liefern. Bestätigt würde dieses bullishe Szenario mit der nachhaltigen Überwindung der weiteren Barrieren bei 13,98-14,08 EUR und 14,15-14,26 EUR. Darüber würde schließlich die langfristig bedeutsame Widerstandszone bei 15,10-15,54 EUR auf die Agenda rücken. Mit Blick auf die Unterseite entstünde mit einem signifikanten Tagesschluss unter 13,34 EUR ein bearishes Anschlusssignal. In diesem Fall würden potenzielle nächste Zielbereiche bei 13,13/13,19 EUR, 12,97-13,00 EUR, 12,74/12,78 EUR und 12,40/12,43 EUR aktiviert.