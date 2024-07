Diese Analyse wurde am 22.07.2024 um 08:19 Uhr erstellt.

Der DAX orientierte sich am Freitag von Beginn des Handels an weiter südwärts. Nach einer bearishen Kurslücke rutschte er zunächst in der ersten Stunde bis auf 18.182 Punkte. Der darüber etablierte Stabilisierungsversuch scheiterte im späten Geschäft mit einem 2-Wochen-Tief bei 18.162 Punkten.