Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) befindet sich ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem intakten mehrjährigen Abwärtstrend. Zuletzt hatte sie am 7. März dieses Jahres ein Dekadentief bei 24,96 EUR markiert. Nach der folgenden Erholungsrally bis auf 30,41 EUR zeigte der Anteilsschein einen neuerlichen Test des März-Tiefs und darüber einen mehrwöchigen Stabilisierungsansatz. Mit dem gestrigen Kursanstieg auf ein 6-Wochen-Hoch proben die Bullen nun ein Comeback. Die Aktie schraubte sich begleitet von ordentlichem Handelsvolumen über die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage. Tagesschlusskurse oberhalb der beiden nächsten Widerstandsthemen und Zwischenziele bei derzeit 27,63 EUR und 28,08 EUR würden die Validität des gestrigen Ausbruches bestätigen. Im Erfolgsfall würde ein weitergehender Anstieg in Richtung 28,86 EUR, 29,29 EUR und 30,41 EUR plausibel. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Marke würde schließlich einen übergeordneten (langfristigen) Boden komplettieren. Mit Blick auf die Unterseite verfügt das Papier über nächsten Supportbereiche bei 26,13-26,47 EUR und 25,85 EUR. Darunter würde das bullishe Bias negiert und es wäre ein Wiedersehen mit der kritischen Supportzone 24,96-25,30 EUR einzuplanen. Deren Verletzung würde fortgesetztes Abwärtspotenzial in Richtung zunächst 24,19 EUR und 23,48/23,50 EUR nahelegen.