Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenbeginn ganz überwiegend nach oben. Der DAX schloss 1,29 Prozent fester bei 18.407 Punkten. MDAX und TecDAX rückten um 0,30 beziehungsweise 1,11 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 79 Gewinner und 23 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 80 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,53 Punkte auf 14,77 Zähler. Alle Sektoren bis auf Einzelhandelswerte (-0,03%) konnten zulegen. Am stärksten fiel das Plus bei Technologiewerten (+3,33%) und Banken (+2,75%) aus. Bayer belegte mit einem Zugewinn von 4,00 Prozent die DAX-Spitze, gefolgt von Infineon (+3,35%) und Deutsche Bank (+3,07%). Das Schlusslicht bildete erneut Sartorius (-2,20%).

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,32 Prozent auf 40.415 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,54 Prozent auf 19.823 Zähler. 72 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Es gab 100 neue 52-Wochen-Hochs und 21 Tiefs. Am Devisenmarkt gab es kaum Bewegung. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,03 Prozent fester bei 1,0887 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um einen Basispunkt auf 4,26 Prozent. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 2.400 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 0,41 Prozent auf 78,32 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh dank der positiven Vorgaben von der Wall Street überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,61 Prozent fester bei 183,09 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren beim Taipei TWSE (+2,26%) im Taiwan zu beobachten. Zur Schwäche neigte derweil gegen den Trend der chinesische CSI 300 (-1,05%). Der Nikkei 225 (-0,01%) in Tokio wurde von einem festen Yen belastet. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,19 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.479) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index des Verbrauchervertrauens in der Eurozone sowie auf die Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hella, Spotify, UPS, General Motors, Coca-Cola, Philip Morris und LVMH. SAP lieferte bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street seine Quartalsbilanz ab. Der Walldorfer Softwarehersteller übertraf die Erwartungen beim operativen Ergebnis und bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr. Für 2025 zeigte sich der Konzern optimistischer als zuvor. Das Stellenabbauprogramm soll zur Kostensenkung ausgebaut werden. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel rund 3 Prozent zu. Die Aktie der Porsche AG dürfte derweil unter einer vorbörslich veröffentlichten Prognosesenkung aufgrund von Lieferengpässen infolge der Überflutung einer Produktionsstätte eines wichtigen europäischen Aluminiumlieferanten leiden.