Diese Analyse wurde am 23.07.2024 um 08:28 Uhr erstellt.

Der DAX zeigte gestern eine Erholungsrally, die ihn bis auf am Nachmittag gesehene 18.469 Punkte hinaufführte. Am dort befindlichen Widerstandsbereich ging er in den Konsolidierungsmodus über und schloss bei 18.421 Punkten.