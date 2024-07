Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) etablierte ausgehend vom im März 2020 bei 10,41 EUR markierten 6-Jahres-Tief einen langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt konnte sie am 22. Juli ein 23-Jahres-Hoch bei 24,41 EUR verzeichnen. Mit dem gestrigen Kursrückgang und tiefsten Schlusskurs der vergangenen vier Handelstage befindet sich das Papier im Konsolidierungsmodus. Die markttechnischen Indikatoren und die Saisonalität indizieren die Möglichkeit des Starts einer ausgeprägten Schwächephase. Der MACD-Indikator generierte auf Tagesbasis aus einer negativen Divergenz heraus ein bearishes Kreuzen. Laut Seasonax musste der Anteilsschein in den vergangenen zehn Jahren im Zeitraum vom 24. Juli bis zum 13. Oktober in sieben Fällen Kursrückgänge verbuchen. Die Durchschnittsrendite des saisonalen Musters betrug minus 3,48 Prozent (Median: -2,85%). Eine preisliche Bestätigung für einen deutlicheren Rücksetzer wäre ein Tagesschluss unterhalb der Unterkante der Aufwärtslücke vom 18. Juli bei 24,06 EUR. Potenzielle nächste Auffangbereiche lauten in diesem Fall 23,68-23,90 EUR und 23,40-23,60 EUR. Mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes. Auf der Oberseite deckelt derzeit die Ziel- und Widerstandszone 24,41-24,47 EUR weitere Kursavancen. Mit einem signifikanten Ausbruch darüber per Tagesschluss könnte sich der intakte Aufwärtstrend zunächst in Richtung 25,00/25,05 EUR ausdehnen.