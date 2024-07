Der deutsche Aktienmarkt bot am Dienstag ein gemischtes Bild. Für den DAX ging es um 0,82 Prozent nach oben auf 18.558 Punkte. Der TecDAX kletterte um 0,68 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank derweil um 0,47 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 37 Gewinner und 66 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 69 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,98 Punkte auf 13,79 Zähler ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatte der Softwaresektor (+6,50%) nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen des DAX-Schwergewichts SAP (+7,15%) klar die Nase vorne. Dahinter waren die Sektoren Pharma & HealthCare (+0,95%) und Banken (+0,77%) gesucht. Auf der Verliererseite mussten die Sektoren Technologie (-2,90%) und Automobilwerte (-1,06%) die deutlichsten Abschläge hinnehmen. Sartorius haussierte an der DAX-Spitze um 7,73 Prozent. Der Wert profitierte von starken Zahlen des US-Wettbewerbers Danaher. Die Aktie der Porsche AG hielt nach einer Senkung des Ausblicks die rote Indexlaterne mit einem Minus von 5,09 Prozent. Daimler Truck (-4,38%) litt unter schwachen Zahlen des Wettbewerbers Paccar.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,14 Prozent tiefer bei 40.358 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,35 Prozent auf 19.754 Zähler. An der NYSE gab es 1.467 Gewinner und 1.337 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. 214 neuen 52-Wochen-Hochs standen 16 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen mit Ausnahme des Yen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,37 Prozent tiefer bei 1,0850 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,26 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,60 Prozent auf 2.409 USD. WTI-Öl verbilligte sich derweil um 1,45 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 77,26 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,18 Prozent tiefer bei 182,39 Punkten. Besonders schwach tendierte der Nikkei 225 (-1,11%) in Tokio. Er litt unter einem weiter aufwertenden Yen im Vorfeld der in der kommenden Woche stattfindenden Sitzung der Bank of Japan. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,52 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.434) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Deutsche Bank, Porsche AG, Deutsche Börse, BNP Paribas, Unicredit, AT&T und GE Vernova. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street hatten Alphabet (nachbörslich: -2,18%), Tesla (nachbörslich: -7,77%), Visa (nachbörslich: -2,52%) und Texas Instruments (nachbörslich: +4,24%) ihre Quartalszahlen vorgelegt.