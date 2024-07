Die Aktie von Fresenius SE (WKN: 578560) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs im Jahr 2017 bei 80,07 EUR einen Bärenmarkt gestartet, der sie bis auf ein im Oktober 2022 gesehenes 11-Jahres-Tief bei 19,69 EUR zurückführte. Ausgehend von der dort befindlichen Langfristunterstützung (Tief aus dem Jahr 2011 bei 19,60 EUR) initiierte das Papier einen Aufwärtstrend, der am 20. September 2023 in einem Hoch bei 31,22 EUR gipfelte. Es folgte ein tiefer Pullback bis auf ein am 1. November bei 23,93 EUR verzeichnetes Tief. Die darüber ausgebildete Stauzone konnte der Wert schließlich am Dienstag nach oben verlassen und ein 2-Jahres-Hoch markieren. Vom Ausmaß her kann der Ausbruch jedoch noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Ein Tagesschluss oberhalb der nächsten Fibonacci-Extensionsmarke bei 31,78 EUR würde die Wahrscheinlichkeit für die Signifikanz des Ausbruchssignals erhöhen. Potenzielle nächste Ziele und Barrieren lauten im Erfolgsfall 32,45-32,86 EUR und 33,20-34,17 EUR. Unterstützt ist die Notierung derzeit bei 31,22 EUR und 30,23-30,68 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde das derzeit bullishe Bias neutralisieren. Das Unternehmen wird am 31. Juli seine Quartalszahlen veröffentlichen.