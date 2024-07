Am deutschen Aktienmarkt bewegten sich die Kurse zur Wochenmitte überwiegend abwärts. Für schlechte Stimmung sorgten negative Vorgaben von der Wall Street, enttäuschend schwache Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone sowie ein Kursrutsch bei der Deutschen Bank nach Zahlen. Der DAX schloss 0,92 Prozent tiefer bei 18.387 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,95 respektive 0,78 Prozent. In den drei Indizes gab es 32 Gewinner und 70 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 75 Prozent. Stärkste Sektoren waren Pharma & HealthCare (+0,63%) und Versorger (+0,45%). Die deutlichsten Verluste auf der Sektorenebene verbuchten Banken (-5,92%) und Technologiewerte (-1,63%). Sartorius setzte an der DAX-Spitze seine Erholungsrally mit einem Plus von 3,31 Prozent fort. Deutsche Bank bildete mit einem Einbruch um 8,32 Prozent das Schlusslicht.

An der Wall Street rutschte der Dow Jones Industrial um 1,25 Prozent auf 39.854 Punkte ab. Der technologielastige Nasdaq 100 brach um 3,66 Prozent auf 19.032 Zähler ein. 81 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 77 Prozent. 111 neuen 52-Wochen-Hochs standen 28 Tiefs gegenüber. Am Devisenmarkt waren der Yen und der Franken gesucht. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,13 Prozent tiefer bei 1,0840 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um vier Basispunkte auf 4,29 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,20 Prozent tiefer bei 2.403 USD. WTI-Öl verteuerte sich nach Lagerbestandsdaten um 0,94 Prozent auf 77,68 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,42 Prozent tiefer bei 179,91 Punkten. Die chinesische Notenbank PBoC überraschte mit der Senkung der One-Year Policy Loan Rate. Der chinesische CSI 300 gab um 0,59 Prozent nach und zeigte damit relative Stärke in der Region. Der Yen setzte seine Rally fort, was den Nikkei 225 (-2,89%) in Tokio belastete. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,21 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.264) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für den Juli. Die Konsensschätzung für den wichtigsten deutschen konjunkturellen Frühindikator lautet auf einen leichten Anstieg von zuvor 88,6 auf 88,8 Punkte. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den US-Daten zum BIP, zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter und zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Roche Holding, Nordex, STMicroelectronics, Nestle, Aixtron, Stellantis, Astrazeneca, BAT, Unilever, Vodafone Group, Totalenergies, Honeywell und Abbvie. Bereits gestern nach Xetra-Schluss erfreute die Deutsche Börse mit besser als erwarteten Quartalszahlen und einer Anhebung des Ausblicks für das laufende Jahr. Die Aktie kletterte nachbörslich um rund 2 Prozent. Baywa-Papiere zogen nachbörslich nach Zahlen rund 6 Prozent an. Nach der Schlussglocke an der Wall Street standen IBM (nachbörslich: +2,92%) und Ford (nachbörslich: -11,56%) mit Zahlen im Fokus.