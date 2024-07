Diese Analyse wurde am 26.07.2024 um 07:40 Uhr erstellt.

Die Lanxess-Aktie (WKN: 547040) hatte im Oktober 2023 nach mehrjähriger Baisse ein Dekadentief bei 20,14 EUR verzeichnet. Das Kursgeschehen seither kann als Versuch einer übergeordneten Bodenbildung in Gestalt einer Rechteckformation gewertet werden. Komplettiert würde diese bullishe Trendwende jedoch erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über die obere Begrenzung der Stauzone bei 29,60 EUR (Hoch vom Mai 2024). Mit Blick auf die mittelfristige Chartsituation bewegt sich das Papier vom Reaktionstief im Juni (21,36 EUR) nordwärts. Die zweite Impulswelle nach oben katapultierte die Notierung schwungvoll und begleitet von hohem Volumen über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien bis auf ein am 17. Juli gesehenes 2-Monats-Hoch bei 27,29 EUR. Seither konsolidiert sie die Rally und testete schließlich im gestrigen Handel erfolgreich eine kurzfristig bedeutsame Unterstützungszone. Ein Tagesschluss oberhalb der nächsten Widerstandszone bei 25,48-26,00 EUR würde nun ein prozyklisches Indiz für eine Fortsetzung des Aufschwungs liefern mit potenziellen nächsten Zielen bei 27,29 EUR, 28,64 EUR und 29,49/29,60 EUR. Nächste Supportregionen lauten 24,66-24,96 EUR und 23,80/24,18 EUR. Unmittelbar bearish würde es unter 22,11 EUR mit nächstem Ziel 21,36 EUR. Das Unternehmen wird am 9. August seine Quartalszahlen vorlegen.