Am deutschen Aktienmarkt bewegten sich die Kurse am Donnerstag mehrheitlich südwärts. Belastend wirkte ein wider Erwarten im Juli zum dritten Mal in Folge gefallender Ifo-Geschäftsklimaindex. Der DAX sank um 0,48 Prozent auf 18.299 Punkte. MDAX und TecDAX verloren 0,43 respektive 0,50 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 41 Gewinner und 59 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog indes mit 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,63 Punkte auf ein Mehrwochenhoch bei 15,72 Zähler. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation (+0,81%) und Versorger (+0,73%). Die deutlichsten Abgaben auf der Sektorenebene waren bei Technologiewerten (-5,67%) und Medientiteln (-2,01%) zu beobachten. Anlegerfavoriten im DAX waren Bayer (+2,06%), Fresenius SE (+1,27%) und Qiagen (+1,27%). Unter Verkaufsdruck standen derweil vor allem Infineon (-6,47%), Rheinmetall (-4,96%) und Siemens Energy (-3,31%). Siltronic haussierte an der MDAX-Spitze um 7,48 Prozent nach einem optimistischen Ausblick für das Gesamtjahr. Schlusslicht im Index der mittelgroßen Werte war Befesa mit einem Minus von 9,21 Prozent nach einem enttäuschenden Ausblick.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial nach zwischenzeitlich wesentlich kräftigeren Kursgewinnen mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 39.935 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte derweil um weitere 1,06 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 18.831 Zählern ab. 64 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 54 Prozent. 179 neuen 52-Wochen-Hochs standen 28 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,08 Prozent fester bei 1,0849 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 4,25 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 2,21 Prozent auf 2.362 USD. Der Preis für WTI-Öl zog nach besser als erwarteten US-Konjunkturdaten um 0,84 Prozent auf 78,24 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,05 Prozent tiefer bei 178,99 Punkten. Der japanische Nikkei 225 (-0,53%) setzte seinen Abschwung nach wie erwartet ausgefallenen Inflationsdaten für den Großraum Tokio fort. Deutlicher abwärts ging es mit dem Taipei TWSE (-3,44%) in Taiwan, nachdem die Börse dort aufgrund eines Taifuns zwei Tage geschlossen war. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,45 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.276) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf den PCE-Preisindex in den USA. Daneben sind die US-Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen sowie der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von BASF, Mercedes-Benz, Wacker Chemie, Hensoldt, Traton und 3M. Thyssenkrupp senkte gestern Abend mit Verweis auf ein anhaltend herausforderndes Marktumfeld die Prognosen für Umsatz und EBIT für das Ende September endende Geschäftsjahr 2023/24. Die Aktie handelte nachbörslich auf Tradegate auf einem Mehrjahrestief bei 3,63 EUR nach einem Xetra-Schluss bei 3,87 EUR.