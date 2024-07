Diese Analyse wurde am 29.07.2024 um 07:11 Uhr erstellt.

Die SAP-Aktie (WKN: 716460) bewegt sich ausgehend vom im September 2022 bei 79,58 EUR verzeichneten 6-Jahres-Tief in einem dynamischen übergeordneten Aufwärtstrend. Eine mittelfristige Seitwärtskorrektur hatte sie vor rund einem Monat nach oben verlassen. Nach einem Rücksetzer an den Bereich der 50-Tage-Linie meldeten sich die Bullen zuletzt nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen zurück und beförderten das Papier am 23. Juli begleitet von hohem Volumen und unter Ausformung einer Kurslücke auf ein neues Rekordhoch. Die dabei überwundene steigende Widerstandslinie entlang der beiden Hochpunkte vom März und Juni fungierte im Rahmen der seither laufenden Konsolidierung als Support. Das technische Bild im kurzfristigen Zeitfenster bleibt bullish, solange kein Tagesschluss unterhalb der Zone 190,98-193,15 EUR erfolgt. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele oberhalb der aktuellen Ziel- und Widerstandszone 196,74-198,25 EUR liegen bei 198,47 EUR, 203,10 EUR und 205,14-207,06 EUR. Unterhalb von 190,98 EUR wäre hingegen zunächst ein Test der Supportzone 187,31-187,92 EUR zu favorisieren. Das derzeit bullishe Bias im mittelfristigen Zeitfenster würde erst unterhalb der massiven Supportzone bei 178,86-184,42 EUR negiert.