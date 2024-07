Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenausklang bei guter Marktbreite nordwärts. Stützend wirkte das Ausbleiben negativer Inflations-Überraschungen vom PCE-Preisindex in den USA. Der DAX zog um 0,65 Prozent auf 18.418 Punkte an. Auf Wochensicht kletterte er um 1,35 Prozent. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Aufschläge von 0,66 respektive 0,97 Prozent. In den drei Indizes gab es 78 Gewinner und 22 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 62 Prozent. Für den Volatilitätsindex VIX ging es um 0,66 Punkte abwärts auf 15,06 Zähler. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+1,95%) und Konsum (+1,55%). Gegen den Trend schwächelten lediglich die Sektoren Chemie (-1,18%) und Banken (-0,41%). Sartorius haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 6,52 Prozent. Rheinmetall und Merck folgten mit Zugewinnen von 3,80 und 2,70 Prozent. Die schwächer als erwarteten Quartalszahlen von BASF quittierten die Anleger mit einem Minus von 2,4 Prozent, was den Wert zum Schlusslicht im Leitindex machte.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 1,64 Prozent auf 40.589 Punkte. Der Nasdaq 100 rückte um 1,03 Prozent auf 19.034 Zähler vor. 80 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten grüne Vorzeichen. 214 neuen 52-Wochen-Hochs standen 17 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,09 Prozent fester bei 1,0856 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 4,20 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,17 Prozent auf 2.381 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 1,43 Prozent auf 77,16 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,39 Prozent fester bei 181,26 Punkten. Besonders fest tendierte der Nikkei 225 (+2,56%) in Tokio und der Hang Seng (+1,82%) in Hongkong. Gegen den Trend schwächelte der chinesische CSI 300 (-0,39%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,46 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.512) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Makrodaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Stabilus, Philips Electronics, Heineken und McDonald‘s. Bereits am Freitagabend hatte Merck KGaA aufgrund einer starken Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal seine Jahresprognose angehoben. Thyssenkrupp Nucera bestätigte nach besser als erwarteten Quartalszahlen die Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24.