Der Euro-Bund-Future befindet sich nach einer Top-Bildung unterhalb des im Jahr 2020 markierten Rekordhochs in einem ganz langfristigen Bärenmarkt. Im vergangenen Oktober verzeichnete er ein Dekadentief bei 126,62 Punkten. Nach einer schwungvollen Erholungsrally bis auf im Dezember gesehene 138,84 Punkte orientierte sich der Zinskontrakt wieder südwärts. Der ausgedehnte Rücksetzer drückte die Notierung bis auf Ende Mai erreichte 128,73 Punkte. Der anschließend etablierte Aufwärtstrend im mittelfristigen Zeitfenster wurde im gestrigen Handel mit einem Anstieg über das Rallyhoch vom 14. Juni auf ein Mehrmonatshoch bestätigt. Zuvor konnte der Kontrakt eine mehrtägige Range im Dunstkreis der 200-Tage-Linie gen Norden verlassen. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände liegen bei 133,48 Punkten, 133,79-134,18 Punkten und 134,71/134,98 Punkten. Darüber würden mittelfristig relevanten Hürden bei 136,20-136,68 Punkten und 137,96/138,84 Punkten in den Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Preiskurve über nächsten Support bei 132,34-132,73 Punkten. Könne die Bullen diese Zone verteidigen, bleiben sie kurz- und mittelfristig in einer starken Position. Negiert würde das bullishe Bias im Fall der Verletzung der weiteren Supportzone bei 131,36-131,91 Punkten. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 130,23-130,50 Punkte.