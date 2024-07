Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenstart die negativen Vorzeichen. Die Anleger übten sich im Vorfeld wichtiger und zahlreicher Quartalszahlen sowie der Notenbanksitzung der Fed in Zurückhaltung. Der DAX schloss 0,53 Prozent tiefer bei 18.321 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es 0,08 Prozent abwärts. Gegen den Trend rückte der TecDAX 0,28 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 36 Gewinner und 64 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,65 Punkte auf 15,71 Zähler. Stärkste Sektoren waren Technologie (+2,11%) und Versorger (+0,97%). Am schwächsten tendierten Softwareaktien (-1,41%) und Automobilwerte (-1,10%). Merck KGaA zog an der DAX-Spitze um 3,14 Prozent an. Das Papier profitierte von den am Freitagabend vorgelegten vorläufigen Quartalszahlen und der Anhebung der Prognose für 2024. Die Stabilus-Aktie belegte mit einem Plus von 3,89 Prozent den Spitzenplatz im MDAX. Der Gasfedernhersteller bekräftigte nach der Vorlage seiner Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,12 Prozent auf 40.540 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,19 Prozent auf 19.059 Zähler. An der NYSE gab es 1.159 Kursgewinner und 1.636 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. 179 neuen 52-Wochen-Hochs standen 14 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,29 Prozent auf 1,0824 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um zwei Basispunkte auf 4,18 Prozent. Gold handelte an der Comex unverändert bei 2.381 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 1,61 Prozent auf 75,92 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,44 Prozent tiefer bei 179,84 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,07 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.327) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die BIP-Daten aus der Eurozone und die deutschen Verbraucherpreisdaten. In den USA sind die Jolts-Arbeitsmarktdaten und der Index des Verbrauchervertrauens von Bedeutung. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Covestro, Heidelberg Materials, Airbus, Redcare Pharmacy, Fuchs SE, BP, Merck & Co, Pfizer, Procter & Gamble und PayPal.