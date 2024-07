Diese Analyse wurde am 30.07.2024 um 08:27 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete gestern mit einem Plus von über 100 Punkten. Ausgehend vom in der ersten Stunde erzielten 4-Tages-Hoch bei 18.546 Punkten übernahmen die Bären das Ruder und drückten die Notierung in zwei Abwärtswellen bis auf ein im späten Geschäft verbuchtes Tagestief bei 18.309 Punkten.