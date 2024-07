Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (WKN: A2E4K4) hatte unterhalb des im Januar 2021 bei 145,40 EUR markierten Rekordhochs eine große bearishe Umkehrformation ausgebildet, die im Dezember 2021 mit der Verletzung der Supportzone bei rund 100 EUR bestätigt wurde. Seither weist der ganz langfristige Trend abwärts. Zuletzt hatte das Papier im Februar ein Allzeittief bei 14,92 EUR verbucht und eine mehrwöchige Rally bis auf 33,93 EUR gezeigt. Dieser Aufschwung wurde mit den jüngsten Abgaben wieder nahezu vollständig zurückgehandelt. Aktuell probt die Notierung eine Bodenbildung oberhalb des am 8. Juli erreichten Verlaufstiefs bei 17,35 EUR, welches am 25. Juli einem erfolgreichen Retest unterzogen wurde. Mit dem gestrigen dynamischen Kursanstieg (+4,18%) konnte der Anteilsschein seine 20-Tage-Linie überwinden. Die markttechnischen Indikatoren wie der RSI drehten aus einer positiven Divergenz im überverkauften Terrain gen Norden. Zur Komplettierung eines mehrwöchigen Bodens bedarf es eines Tagesschlusses oberhalb der nun als nächste potenzielle Zielzone fungierenden Kursregion 21,60-22,00 EUR. Im Erfolgsfall entstünde deutlicheres Erholungspotenzial in Richtung 24,27-24,92 EUR und eventuell 25,71-26,70 EUR. Erst oberhalb der letztgenannten Zone würde sich das mittelfristige Chartbild aufhellen. Dann könnte die nun langfristig kritische Widerstandszone bei 31,31-33,93 EUR erneut angesteuert werden. Ein bearishes Anschlusssignal entstünde derweil mit einem Tagesschluss unter 17,35 EUR. Mögliche nächste Auffangbereiche wären in diesem Fall bei 14,92 EUR, 13,16 EUR und 9,75 EUR anzusiedeln.