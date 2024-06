Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) etablierte ausgehend vom im März 2020 bei 10,41 EUR markierten 6-Jahres-Tief einen langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt konnte sie am 24. Januar ein 23-Jahres-Hoch bei 23,40 EUR verbuchen, bevor der laufende korrektive Abwärtstrend im mittelfristige Zeitfenster startete. Der Abschwung führte die Notierung bis auf im April gesehene 20,73 EUR zurück. Seither orientiert sich die Preiskurve wieder nordwärts. Mit dem am Freitag erfolgten und von hohem Volumen begleiteten Ausbruch über das Widerstandscluster, resultierend aus der korrektiven Abwärtstrendlinie, dem Erholungshoch vom 20. Mai und der Dividendenlücke vom 11. April entstand ein erstes prozyklisches Indiz für eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Der Anteilsschein notiert nun wieder oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien und generierte im trendfolgenden MACD-Indikator ein Kaufsignal. Die Bullen bleiben im kurzfristigen Zeitfenster in einer starken Position, solange der Support bei 22,03-22,18 EUR per Tagesschluss verteidigt werden kann. Mittelfristig kritisch ist die Unterstützungszone bei 21,46-21,60 EUR. Nächste bedeutende Hürden und potenzielle Ziele liegen bei 22,68 EUR und 23,40 EUR. Darüber würden Ausdehnungsziele bei 24,13-24,42 EUR und 24,89-25,11 EUR in den Fokus rücken.