Diese Analyse wurde am 05.06.2024 um 07:34 Uhr erstellt.

Die Aktie von Eckert & Ziegler (WKN: 565970) hatte oberhalb des im Jahr 2021 bei 141,40 EUR markierten Rekordhochs ein bearishes Doppeltop ausgebildet und bewegte sich anschließend übergeordnet abwärts. Im September 2023 verzeichnete sie ein 3-Jahres-Tief bei 28,92 EUR. Die nachfolgende Rally beförderte sie bis auf ein Ende Januar verbuchtes 8-Monats-Hoch bei 46,90 EUR bevor sie in den Korrekturmodus überging. Im Bereich des 78,6%-Fibonacci-Retracements drehte die Notierung ab dem 19. April wieder schwungvoll nordwärts und konnte schließlich im gestrigen Handel den Deckel des Januar-Hochs begleitet von hohem Volumen sprengen und ein 13-Monats-Hoch bei 48,88 EUR verbuchen. Der charttechnische Fokus richtet sich nach diesem bullishenAnschlusssignal nun auf die Rückkehrlinie des Aufwärtstrendkanals bei derzeit 49,10 EUR sowie auf die horizontale Hürde bei 50,10/50,72 EUR. Letztere resultiert aus der Oberkante der Abwärtslücke vom 30. März 2023 und der 100%-Projektion der ersten Erholungswelle vom September-Tief. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde sich das übergeordnete Chartbild weiter aufhellen mit potenziellen mittelfristigen Chancen in Richtung 55,47-59,00 EUR. Nächste relevante Unterstützungen liegen bei 46,21-47,32 EUR und 43,54 EUR. Darunter wäre eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 39,72-40,96 EUR einzuplanen.