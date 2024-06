Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag klar die negativen Vorzeichen. Der DAX schloss 1,09 Prozent tiefer bei 18.406 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,68 respektive 0,26 Prozent. In den drei Indizes gab es 29 Gewinner und 69 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX zog um 0,72 Punkte auf ein 3-Wochen-Hoch bei 14,19 Zählern an. Mit Blick auf die Sektorenperformance profitierten Finanzdienstleister (+1,02%) von sinkenden Marktzinsen. Am schwächsten tendierten Versicherungen (-2,49%), Banken (-2,37%) und Industriewerte (-1,84%). Stärste DAX-Werte waren Siemens Healthineers (+2,42%) und Symrise (+1,61%). Die rote Laterne hielt Siemens Energy (-5,72). Verluste von über 2 Prozent zeigten daneben Rheinmetall, Allianz, Commerzbank, Deutsche Bank und Siemens. Im MDAX haussierte Freenet beflügelt von einer Kaufempfehlung der UBS um 3,59 Prozent und überwand damit die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200, 100 und 50 Tage sowie die Hürde der Abwärtslücke vom 9. Mai.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial um 0,36 Prozent auf 38.711 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,29 Prozent auf 18.655 Zähler vor. Die Marktbreite überzeugte dabei jedoch nicht. An der NYSE standen 1.093 Gewinnern 1.729 Verlierer gegenüber. Das Abwärtsvolumen überwog mit 69 Prozent. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,22 Prozent tiefer bei 1,0880 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um sechs Basispunkte auf 4,33 Prozent und endet damit erstmals seit März knapp unterhalb ihrer 200-Tage-Linie. Die Rohstoffpreise standen weiter unter Druck. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,97 Prozent auf 2.346 USD. WTI-Öl gab um 1,17 Prozent auf 73,35 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,11 Prozent fester bei 178,95 Punkten. Deutlichere Zugewinne zeigte der koreanische Kospi (+1,15%), während der Nikkei 225 (-1,10%) in Tokio schwächelte. Der indische Sensex (+0,64%) erholte sich moderat vom gestrigen Ausverkauf (-5,47%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,18 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.515) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone, Großbritannien und den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Voestalpine und Inditex. Bereits gestern nach der Schlussglocke in den USA erfreute Hewlett Packard Enterprise (nachbörslich: +15,28%) mit den vorgelegten Quartalszahlen.