Die Aktie von Atoss Software (WKN: 510440) bewegt sich ausgehend vom im September 2022 bei 109,60 EUR verzeichneten zyklischen Tief in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Das aus dem Dezember 2021 stammende Rekordhoch (226,00 EUR) konnte das Papier nach mehrmonatiger Konsolidierung im Januar überwinden. Nach dem Markieren einer neuen historischen Bestmarke bei 278,50 EUR am 28. März startete es einen weiterhin intakten korrektiven Abwärtstrend. Dieser führte die Notierung zurück an ein bedeutendes Supportcluster, welches unter anderem aus der 200-Tage-Linie, der Kurslücke vom 23. Januar und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des Kursschubes vom Januar-Tief resultiert. Dort konnte sich der Wert in den vergangenen Tagen stabilisieren und schließlich im gestrigen Handel begleitet von hohem Volumen nach oben absetzen. Das kurzfristige technische Bias hat sich hierdurch deutlich aufgehellt. Erste prozyklische Indizien dafür, dass der mittelfristige Abwärtstrend gebrochen werden könnte, entstünden oberhalb der beiden nächsten Widerstandsbereiche 238,00-241,75 EUR und 244,51-247,67 EUR (Tagesschlusskursbasis). Bestätigt würde die Rückkehr der Bullen in diesem Zeitfenster oberhalb von 254,00 EUR mit potenziellen nächsten Zielen bei 257,49 EUR, 262,00 EUR, 265,52 EUR und 278,50 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter die kritische Supportzone 222,50-229,76 EUR per Tagesschluss wäre nun bearish zu werten. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 209,00-214,55 EUR.