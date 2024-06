Der deutsche Aktienmarkt erhielt am Donnerstag keine Impulse von der ersten Leitzinssenkung seitens der EZB seit 2019. Die Notenbank reduzierte den Schlüsselzins wie von Analysten unisono erwartet um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent. Daneben hob sie ihre Inflationsprognosen für 2024 und 2025 etwas an und betonte hinsichtlich des weiteren Zinspfades ihre Datenabhängigkeit. Der DAX stieg um 0,41 Prozent auf 18.653 Punkte. MDAX und TecDAX kletterten um 0,23 respektive 0,85 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,59 Punkte auf 13,04 Zähler. In den drei Indizes gab es 56 Gewinner und 45 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Mit Blick auf die Sektorenperformance haten Softwareaktien (+3,46%) die Nase vorne, gefolgt von Banken (+2,09%) und Medienwerten (+1,35%). Am schwächsten tendierten Technologiewerte (-1,21%), Finanzdienstleister (-1,02%) und Industriewerte (-0,79%). SAP belegte mit einem Plus von 3,62 Prozent den Spitzenplatz im DAX. Hier stützten positive Analystenaussagen im Nachgang zur Kundenmesse Sapphire in Orando. Im MDAX und TecDAX hatte Nemetschek (+6,19%) die Führungsposition inne. Die am Berichtstag verkündete Übernahme von Gocanvas wurde von Beobachtern als positiv gewertet. Die Aktie Nemetschek-Aktie verzeichnete begleitet von hohem Volumen ein 2-Jahres-Hoch und beendete damit eine seit Januar etablierte Seitwärtskonsolidierung.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,20 Prozent fester auf einem 7-Tages-Hoch bei 38.886 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 endete nach zwischenzeitlicher Markierung eines Rekordhochs 0,07 Prozent tiefer bei 19.021 Zählern. An der NYSE gab es 1.297 Gewinner und 1.500 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 54 Prozent. 96 neuen 52-Wochen-Hochs standen 30 Tiefs gegenüber. Am Devisenmarkt hielten sich die Ausschläge in engen Grenzen. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,22 Prozent fester bei 1,0893 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um einen Basispunkt auf 4,29 Prozent und konnte sich damit nach fünf kräftigen Minustagen in Folge etwas vom erreichten Mehrwochentief erholen. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,69 Prozent auf ein 9-Tages-Hoch bei 2.392 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 1,98 Prozent auf 75,54 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,11 Prozent fester bei 180,35 Punkten. Deutliche Zugewinne waren beim koreanischen Kospi (+0,95%) zu beobachten. Auffällige Schwäche zeigte der CSI 300 (-0,87%) nach den Daten zur chinesischen Handelsbilanz. Die Exporte aus der zweitgrößten Volkswirtschaft stiegen im Mai um 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertrafen damit die Konsensschätzung (+5,7%). Die Importe enttäuschten indes mit einem Plus von lediglich 1,8 Prozent (Konsensschätzung: +4,3%). Der Handelsbilanzüberschuss lag bei 82,62 Milliarden USD (Konsensschätzung: 72,20 Milliarden USD). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.640) ein Handelsstart im Minus erwartet.



Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite klar auf die US-Arbeitsmarktdaten für den Mai. Daneben sind die Daten zur deutschen Handelsbilanz und zur Industrieproduktion relevant. Hauptversammlungen finden statt bei Porsche AG, TeamViewer und Mister Spex.