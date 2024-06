Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) hatte im November 2021 ein historisches Hoch bei 116,15 EUR markiert. Der anschließende Abschwung schickte die Notierung bis zum 23. November 2022 auf ein 2-Jahres-Tief bei 42,78 EUR hinab. Oberhalb dieser Marke gelang ihr eine übergeordnete Trendwende. Im Rahmen des seither laufenden zyklischen Aufwärtstrends etablierte der Anteilsschein seit Februar eine Broadening-Formation. Mit dem dynamischen Kursschub der vergangenen Tage testet er nun die obere Begrenzungslinie dieser Formation. Unterhalb des am Donnerstag verbuchten 2-Jahres-Hochs bei 98,20 EUR signalisiert die am Freitag geformte Dark-Cloud-Cover-Kerze eine mögliche Verschnaufpause im Aufwärtstrend. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 93,20 EUR könnte einen deutlicheren Rücksetzer in Richtung 86,10-89,00 EUR auslösen. Solange diese letztgenannte Unterstützungszone nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt der Trend bullish und die Aussicht auf eine zeitnahe Fortsetzung des Aufschwungs erhalten. Als prozyklische Anschlusssignale zugunsten der Bullen wären nun Tagesschlusskurse oberhalb der beiden nächsten Widerstandsthemen 98,20/98,84 EUR und 100,45/101,35 EUR zu werten. Mögliche nächste Ausdehnungsziele lauten dann 108,17 EUR und 116,15 EUR.